Cloud Pirates ist ein Fantasy-MMO im Stil von World of Warships, das auf fliegende Schiffe setzt. Der Titel ist seit dem ersten März bei Steam im Early Access verfügbar.

Auf My.com war das MMO Cloud Pirates schon eine Weile im Early Access verfügbar, am ersten März ist der Multiplayer-Titel dann auch auf Steam im Early Access veröffentlicht worden. Cloud Pirates orientiert sich spielerisch an World of Warships, versetzt die Seeschlachten aber in ein Fantasy-Universum und lässt sie hoch in der Luft mit fliegenden Piratenschiffen stattfinden.

Es können über 25 neue Schiffe freigeschaltet und mit Upgrades und Waffen verbessert werden. Anschließend liefern sich die Spieler flotte Luftschlachten in vier verschiedenen Modi.

Zum Release soll der Titel Free2Play werden, im Early Access kostet er aber aktuell rund neun Euro. Wer ihn dafür kauf, erhält zum Dank das »Free Navigator Pack« für das fertige Spiel. Das beinhaltet verschiedene Boni wie einen Elite-Status für sieben Tage, der mehr Gold un Erfahrung abwirft oder eine besondere Piratenflagge.

Zudem kann man jetzt schon für rund 55 Euro das Admiral Pack erstehen, das ebenfalls verschiedene Ingame-Boni wie Schiffe, Verzierungen oder Boosts gewährt. Trotz Early Access soll Cloud Pirates soweit fertig sein. Der Entwickler gibt an, dass man jetzt noch an Feinheiten wie der Balance oder Spielmodi wie »Brotherhood vs. Brotherhood« schraubt.

Die Reviews auf Steam fallen größtentelis positiv aus.