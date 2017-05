Eastern Front ist eine der größten Mods für Company of Heroes und bringt quasi die Inhalte des zweiten Teils ins Spiel: Das Ostheer und die Soviets als komplett neue Fraktionen. Bald erscheint eine neue Version - erstmals auf Steam.

Von Maurice Weber |

Company of Heroes: Eastern Front wird im Juni auf Steam veröffentlicht.

Zum Thema Company of Heroes ab 6,50 € bei Amazon.de Company of Heroes für 11,69 € bei GamesPlanet.com Nach langer Entwicklungszeit erscheint Company of Heroes: Eastern Front am 1. Juni mit einer neuen Version auf Steam. Die riesige Mod funktioniert wie eine Erweiterung und baut neue Maps, neue Modi und gleich zwei eigene Kriegsparteien ein: Die russische Armee und das ihr gegenüberstehende deutsche Ostheer.

Mit der (weiterhin kostenlosen) Steam-Version werden sowohl die Technologie- als auch die Fähigkeitsbäume beider Völker grundlegend überarbeitet und es kommen neue Einheiten und Animationen dazu. Die letzte Fassung der Mod erschien bereits im September 2014, seitdem hat sich der geplante Steam-Release immer weiter verzögert.

Zuvor war Eastern Front auf der Modding-Website Moddb.com zu finden und schaffte es bei den regelmäßigen Wahlen zur Mod des Jahres immer wieder in die Top 100, einmal gar auf den vierten Platz.