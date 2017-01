Welche Hardware benötigt Conan Exiles? Funcom hat jetzt die offiziellen Systemanforderungen für das Online-Rollenspiel bekannt gegeben. Die fallen für ein modernes Spiel relativ moderat aus.

Von Andre Linken |

Funcom hat die Hardware-Anforderungen von Conan Exiles bekannt gegeben.

Kurz vor dem Start der Early-Access-Phase von Conan Exiles am 31. Januar 2017 haben die Entwickler von Funcom die offiziellen Systemvoraussetzungen bekannt gegeben.

Die fallen im Vergleich zu vielen anderen modernen Spielen relativ moderat aus. So benötigen Sie beispielsweise lediglich vier Gigabyte Arbeitsspeicher, um sich in das Online-Rollenspiel stürzen zu können. Auch die Anforderungen an den Prozessor sowie die Grafikkarte sind nicht übermäßig hoch - zumindest nicht bei den Mindestanforderungen. Hier die Übersicht:

Minimale Systemanforderungen

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64-Bit)

Intel Core i3 3,0 GHz oder ähnliches AMD-Modell

4 GByte Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX 660 (2 GByte VRAM) oder ähnliches AMD-Modell

DirectX 11

35 GByte freier Festplattenplatz

Empfohlene Systemanforderungen (Ultra-Einstellungen)

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64-Bit)

Intel Core i5 / i7 3,0 GHz oder ähnliches AMD-Modell

8 GByte Arbeitsspeicher

nVidia GeForce GTX 1070 oder ähnliches AMD-Modell

DirectX 11

35 GByte freier Festplattenplatz

