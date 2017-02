Conan Exiles

Belagerungsmaschinen: Wer die Festungen seiner Feinde besonders effektiv in Schutt und Asche legen will, der soll sich bald ein Trebuchet-Katapult bauen können. Die Wurfmaschine ist sehr aufwändig in der Herstellung und sollte daher stets gut bewacht werden. Dafür können wir damit aus sicherer Distanz die Gebäude unserer hilflosen Gegner verwüsten und uns an ihrem Geschrei erfreuen.