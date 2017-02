Ein erstes Updates hat die vor wenigen Tagen veröffentlichte Early-Access-Version von Conan Exiles bereits erhalten. Der nächste Patch scheint ebenfalls nicht mehr in allzu weiter Ferne zu sein: Der Entwickler Funcom hat bereits einen kleinen Ausblick darauf gegeben, was die nächste Aktualisierung mit sich bringt.

Early-Access-Spieler dürfen sich demnach auf weniger Server-Lags freuen. Wie den vorläufigen Patchnotes zu entnehmen ist, wird die Netzwerk-Überlastung durch große Gebäude ausgemerzt. Darüber hinaus gibt es diverse Fehlerbehebungen und Optimierungen.

Removing network congestion from big buildings, reducing lag

Disable random NPC taunts during combat

Fixing an issue with some players getting stuck after character creation

Adding a GUI to the server settings allowing server admins to ban players

Fixing a bug where loading screens disappear (showing main menu or the world)

Fixing incorrect settings on port values for servers, making it less likely you will be disconnected when entering a new server

Adding a »Show full servers« checkbox to the server window

Introduce a possible fix for building pieces not loading properly

Graphics driver check on startup, encouraging you to update if needed