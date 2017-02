Die Entwickler von Conan Exiles haben eine Menge mit ihrem Spiel vor. In einer Fragestunde auf Reddit sprachen sie über allerlei geplante Neuerungen für das brutale Barbaren-MMO. Darunter Menschenopfer von anderen Spielern und Kastrationen.

Von Jürgen Stöffel |

Conan Exiles wird bald noch brutaler.

Conan Exiles spielt in einer brutalen Welt, in der wilde Barbaren hausen, finstere Hexenmeister dunkle Götter anrufen und degenerierte Kannibalen ihre Mitmenschen verputzen. Letzteres geht bereits im Spiel und auch Hexerei soll bald kommen. In einer großen »Ask-me-Anything«-Veranstaltung auf Reddit stellten sich die Entwickler von Funcom auf Twitter den Fragen der Community.

Ungesunde Hexerei

Laut den Entwicklern sollen bald neue Inhalte ins Spiel kommen. Ganz oben auf der Liste der neuen Features stünde Zauberei. Finstere Magie ist seit jeher ein Markenzeichen der Conan-Welt und wenn man schon ein brutaler Barbar sein darf, dann soll auch Hexerei drin sein.

Diese soll aber mit »Corruption« zusammenhängen, also dem schleichenden Verfall, dem man an manchen finsteren Orten der Conan-Welt ausgeliefert sein wird. Dadurch werden Hexer wohl für ihre dunklen Künste mit ihrer Gesundheit bezahlen müssen.

Mischung aus Skyrim und Minecraft in einer brutalen Welt

Einige der User fragten auch, wie die Entwickler Conan Exiles selbst sehen. Die Antwort: Conan Exiles sieht sich als eine Mischung zwischen dem Open-World-RPG Skyrim und dem Sandbox-Spiel Minecraft. Die Spieler sollen viel Einfluss auf ihre Umwelt ausüben können und auch in einer lebendigen Welt leben.

Conan Exiles soll auch ein besseres Kampfsystem bekommen.

Diese Welt ist aber rau, brutal und blutig. Bereits jetzt ist es möglich, NSCs zu versklaven und seinen Göttern zu opfern. In Zukunft plant man, dieses System auch auf Spielercharaktere ausdehnen. Das soll zu einem besonders großen Schub an göttlicher Gnade führen.

Noch mehr Barbarei

Weiterhin soll man als besonders grausiger Barbar seine Festung auch mit abgetrennten Köpfen schmücken können und auch Folterungen und Kastrationen sind nicht auszuschließen.

Kurios: Conan Exiles lässt Penisgröße einstellen

Zusätzlich arbeitet man auch an einer Verbesserung des Kampfsystems mit leichten und schweren Schlägen sowie besseren Fernkampfwaffen und einer überarbeiteten Ausweich-Mechanik.