Conan Exiles sorgt erneut für genitale Aufregung. Nach dem Penis-Slider samt Nacktheit taucht jetzt eine Mod auf, die die Genital-Debatte noch größer macht.

Von Michael Herold |

Dank der Beyond-Limits-Mod können wir in Conan Exiles zum Riesen werden. Oder einen Riesenlümmel haben. Jeder kann seinem eigenen Größenwahn nachgehen.

Das Barbaren-Survival-Spiel Conan Exiles sorgte nach seinem Early-Access-Release mit kuriosen Genital-Features für Aussehen. Stichwort: Penis-Slider. Dank ihm lässt sich bei der Charaktererstellung in Funcoms Online-Rollenspiel frei einstellen, wie groß oder winzig das Glied unseres Barbaren sein soll. Im Sinne der Gleichberechtigung gibt es auch einen Busen-Slider, der es bei weiblichen Figuren ermöglicht, die Körbchengröße frei zu wählen.

Die Entwickler erklären den Sinn der Körperteile-Slider damit, dass Nacktheit in der Welt der Barbaren einfach dazugehört. Deshalb sind Brüste und Penisse alles andere als ein Tabu-Thema. Eine recht sachliche Erklärung, die die Aufregung theoretisch etwas mindern sollte.

Was steckt jetzt schon im Spiel? Conan Exiles im Early-Access-Test

Aber das Internet wäre nicht das Internet, wenn es nicht trotzdem durchdrehen würde. Ein Videospiel mit frei editierbaren Geschlechtsteilen fordert die kreativen Genies des World Wide Web ja geradezu heraus, aktiv zu werden.

Die Beyond-Limits-Mod

So hat sich beispielsweise der Youtuber Joshtech an die Arbeit gemacht, die Beyond-Limits-Mod zu bauen. Diese erlaubt uns die Grenzen der Charaktererstellung zu sprengen. So können wir unseren Barbaren dank der Mod winzig klein oder zu einem Riesen machen oder ihm alle möglichen Haarfarben und riesige Ohren verpassen.

Am abgedrehtesten und bizarrsten ist allerdings die Möglichkeit unsere Figur mit übernatürlich riesigen Geschlechtsmerkmalen auszustatten. Gigantische Brüste sind ebenso einfach einzustellen wie ein Riesenglied. Das sieht dann im Spiel so aus, als würden wir Medizinbälle vor uns hertragen oder mit einem dritten Bein unterwegs sein.

Conan Exiles - Jetzt schon kaufen? Video-Fazit vom Survival-MMO-Experten

Dank der Mod können wir in Conan Exiles quasi zum Elefanten werden: Wir basteln uns einfach eine Figur mit riesigen Ohren und einem langen Rüssel. Famos. Wer neugierig genug ist, kann sich in den unten eingehängten Videos die Möglichkeiten ansehen, die Joshtech mit seinen Mods geschaffen hat. Viel Spaß beim kindischen Kichern.