Das Survival-MMO Conan Exiles ist für den Entwickler Funcom bereits einen knappen Monat nach Release ein voller Erfolg. Die geplanten Jahresverkäufe sind schon fast erreicht.

Von Jürgen Stöffel |

Conan Exiles ist für die Entwickler ein voller Erfolg und wird in Zukunft mehr Budgets erhalten.

Conan Exiles ist für den Entwickler Funcom ein großer Erfolg. Das Barbaren-Survival-Spektakel wurde laut unserer Partnerseite Mein-MMO zum 28. Februar bereits 480.000 Mal verkauft. Für das gesamte Jahr haben die Entwickler mit mindestens 487.000 Verkäufen gerechnet. Diese Summe haben die Norweger mit den 480.000 Netto-Verkäufen daher schon beinahe im Launch-Monat Februar erreicht.

Da das Spiel seine Produktionskosten von 4,5 Millionen US-Dollar bereits seit der ersten Woche eingespielt hatte, will man bei Funcom das Barbaren-Budget ordentlich erhöhen und das Spiel noch besser machen.

Dazu planen die Entwickler in den nächsten 12 Monaten bis zu sieben große Updates, drei im ersten Halbjahr 2017, drei weitere in der zweiten Jahreshälfte und eines noch im ersten Quartal 2018. Im Herbst 2017 soll außerdem ein großes neues Biom mit einer eigenen Landschaft erscheinen.

Anders als beispielsweise beim Survival-Konkurrenten ARK: Survival Evolved soll es in Conan Exiles keine kostenpflichtigen DLCs während der Early-Access-Phase geben. Die Konsolen-Versionen für PS4 und Xbox One sollen ebenfalls Anfang 2018 kommen. Eine Preview-Version für die Xbox One dürfte es aber bereits schon im dritten Quartal 2017 geben.