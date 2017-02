Zum knuffigen Halloween-Abenteuer Costume Quest von Double Fine hat Amazon eine animierte Zeichentrickserie angekündigt. Ab 2018 können die Halloween-Abenteuer in animierter Form verfolgt werden.

Von Manuel Fritsch |

Das Spiel Costume Quest wird zu einer Kinderserie. Amazon Studios hat die Adaption des Spiels von Double Fine in Auftrag gegeben.

Zum Thema Costume Quest für 8,89 € bei GamesPlanet.com Die Amazon Studios haben eine Serienumsetzung des Actionrollenspiels Costume Quest angekündigt. Das Spiel von Tim Schafers Double Fine Productions erschien 2010 und versetzte die Spielenden in die Rolle von Süßigkeiten-sammelnden Kids in einem kleinstädtischen Vorort an Halloween.

Die Serie wird laut Pressemitteilung für Kinder von 6-11 Jahren entwickelt und ab 2018 für Amazon-Prime-Kunden verfügbar sein.

Mehr zum Spiel: Costume Quest 2 - Double Fines knuffiges Rollenspiel geht in die nächste Runde

Wie auch im Spiel folgt die Serie den Erlebnissen von vier Kindern, die die magischen Verwandlungsfähigkeiten ihrer Verkleidungen dazu einsetzen, um gegen die nächtliche Bedrohung von Monstern zu bestehen. Informationen über eine deutsche Synchronisation liegen derzeit noch nicht vor.