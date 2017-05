Hovik »KQLY« Tovmassian hat 2014 für einen massiven Cheater-Skandal in der Counter-Strike-Szene gesorgt. Nun ist er zurück im aktiven Dienst: Ein französisches Team nahm in wieder auf. Sehr zum Ärger der Community.

Von Tobias Ritter

Neuer Skandal in Counter-Strike: Global Offensive: Ein bekanntes E-Sport-Team aus Frankreich hat einen überführten Cheater unter Vertrag genommen.

Zum Thema CS: GO ab 29 € bei Amazon.de Die Counter-Strike-Szene hat in der Vergangenheit bereits einige Skandale generiert - jetzt scheint noch ein weiterer hinzuzukommen: Das professionelle E-Sport-Team Vexed aus Frankreich hat bekannt gegeben, den Spieler Hovik »KQLY« Tovmassian verpflichtet zu haben.

Auf den ersten Blick eine gelungene und sinnvolle Verstärkung: KQLY hat bereits für diverse Top-Teams gespielt und einige größere Turniere gewonnen. Zuletzt war er für die französischen Teams LDLC und Titan aktiv. Zu den größten Erfolgen des später aufgelösten Team Titan gehörte das Erreichen der Top 4 bei der ESL One: Cologne im Jahr 2014.

Bei näherem Hinsehen entpuppt sich die KQLY-Verpflichtung für Vexed aus der Sicht vieler anderer Spieler und einiger Fans jedoch als ziemlicher Fehlgriff: Das Team hat sich mit Tovmassian offensichtlich einen bekannten Cheater angelacht.

2014 wegen Cheating gebannt

KQLY wurde 2014 gebannt, nachdem ihm Betrügereien durch Cheats nachgewiesen werden konnten. Der Spieler war damit über Jahre hinweg von allen wichtigen Turnieren ausgeschlossen, die Valve als Sponsor unterstützte. Da Tovmassian einer der bekanntesten E-Sportler ist, denen je die Nutzung von Cheats nachgewiesen konnte, war das Ganze ein immenser Skandal, der nachhaltig negative Auswirkungen auf die gesamte E-Sport-Szene rund um Counter-Strike: Global Offensive hatte.

Durch eine kürzlich erfolgte Regeländerung in der Electronic Sports League (ESL) ist es KQLY jetzt jedoch wieder möglich, an größeren ESL-Wettbewerben und -Ligen teilzunehmen. Diese sich bietende Chance nutzte Vexed nun offenbar, muss sich dafür jedoch reichlich Kritik aus der Counter-Strike-Community gefallen lassen.

Widerstand aus den eigenen Reihen

Sogar aus den eigenen Reihen gibt es Widerstand: Zwei der bisherigen Vexed-Spieler teilten in einer ersten Reaktion mit, über die Team-Änderungen nicht informiert worden zu sein. Gleichzeitig kündigte beide an, definitiv nicht mit KQLY in einem Team zu spielen.

Das Management von Vexed reagierte auf diese öffentliche Stellungnahme jedoch völlig anders, als vielleicht von vielen erwartet: Die Teamleitung entfernte die beiden aufbegehrenden Spieler kurzerhand aus der Team-Aufstellung für die kommenden Events. Am umstrittenen Tovmassian hält man weiterhin fest.

Empörte Reaktionen anderer Spieler ließen da nicht lange auf sich warten. Der LDLC-Spieler Ex6TenZ wünschte Vexed in einem sarkastischen Tweet fortan viel Glück bei der Spieler- und Sponsorensuche. Der frühere Team-Liquid-Spieler Hiko fragte sich unterdessen in einem Live-Stream, warum ein überführter Cheater überhaupt wieder Counter-Strike spielen darf. Andere würden bereits für eine illegale Ergebnisabsprache auf Lebenszeit gesperrt.

Bei Valve weiter gesperrt

Während die früheren iBuyPower-Spieler wegen Match-Fixing sowohl in der ESL als auch bei Valve und anderen Turnierveranstaltern gesperrt sind, darf KQLY nun mit Vexed also zumindest wieder an ESL-Turnieren teilnehmen. Für von Valve gesponsorte Turniere gilt das nicht: Hier ist KQLY weiterhin ausgeschlossen. Für sein Team kein Problem. Vexed werden ohnehin keine Chancen eingeräumt, jemals an einem von Valve gesponsorten Major-Turnier teilzunehmen.

