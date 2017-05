Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Counter-Strike - Für »ältere Spieler«: Erstes Ü30-Turnier angekündigt

Besondere Gelegenheit für in die Jahre gekommen Counter-Strike-Spieler: Die DreamHack in Schweden bietet nun auch ein Turnier für Spieler an, die älter als 30 Jahre sind. Das Preisgeld für den Amateur-Wettkampf liegt bei umgerechnet 1.000 Euro.

Von David Gillengerten |