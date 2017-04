Valve nimmt ab sofort Vorbestellungen für eine spezielle Sammlermünze für Counter-Strike: Global Offensive an. Allerdings dürfen lediglich Veteranen bestellen, die das Spiel seit mindestens fünf Jahren besitzen.

Diese Sammlermünze von Counter-Strike: Global Offensive dürfen sich nur Veteranen vorbestellen.

Treue wird belohnt: Valve nimmt ab sofort Vorbestellungen für eine ganz besondere Sammlermünze zum Shooter Counter-Strike: Global Offensive auf.

Es handelt sich dabei um die »5 Year Vetean Coin«, die aus einer Kupfer-Zink-Legierung besteht und einen Durchmesser von 6,3 Zentimeter hat. Die 45 Dollar teure Münze wird in einem speziellen Kästchen mit einem transparenten Deckel ausgeliefert.

Wer darf vorbestellen?

Allerdings kommt nicht jeder Fan des Shooters an die Münze ran. Wie Valve in einer ausführlichen FAQ-Sektion erklärt, dürfen nur diejenigen Spieler eine Vorbestellung aufgeben, die den entsprechenden Ingame-Erfolg freigeschaltet haben. Der setzt voraus, ein beliebiges Counter-Strike-Spiel seit mindestens fünf Jahren ohne Unterbrechung via Steam zu besitzen und aktuell über ein Exemplar von CS:GO zu verfügen. Zudem darf der betreffende Account nicht von Bans oder ähnlichen Strafen betroffen sein.

Weitere Kaufoptionen geplant

Doch auch wer derzeit noch nicht in der Lage ist, die Münze vorzubestellen, darf sich Hoffnungen machen. Laut Valve wird es mehrere Wellen an Münzen sowie zusätzliche Kaufoptionen geben, zu denen bisher allerdings noch keine Details bekannt sind.

Jeder Spieler darf übrigens nur eine Münze bestellen, der Versand erfolgt weltweit. Der ist an sich ist kostenlos, allerdings können zusätzliche Kosten für Steuern und Zoll anfallen. Weitere Details finden Sie im offiziellen Valve Store.

