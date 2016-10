Der Brunnen am Bombenpunkt B verbraucht jetzt weniger Hardware-Ressourcen.

Kein Ausspähen von Gegnern anhand ihres aufploppenden Namens an den Säulen bei Hut/Quad mehr möglich.

Mehrere Bugs an Grafik und Bewegungsfreiheit behoben

Unsichtbare Wand für Granaten am offenen Tor am Bombenpunkt A wurde tiefer in den Raum reingeschoben.