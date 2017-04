In einer Complete Edition gibt's jetzt das volle Paket Dark Souls 3. The Fire Fades enthält das Hauptspiel samt DLCs. Allerdings (vorerst) nicht auf Steam, sondern nur im Handel.

Von Dimitry Halley |

Das Ende ist nahe. Zumindest in der Welt von Dark Souls 3 und im Hinblick auf den Abschluss der beliebten Rollenspiel-Trilogie. Mit dem zweiten großen DLC The Ringed City endet eine Souls-Ära - und jetzt gibt es als Schlussstrich eine finale Complete Collection mit dem Namen: Dark Souls 3 - The Fire Fades Edition.

Darin enthalten sind das Hauptspiel Dark Souls 3 sowie die beiden DLCs Ashes of Ariandel und The Ringed City. Wichtig: Diese GOTY-Edition gibt's aktuell nur als Retailfassung für den Handel, also beispielsweise bei Amazon für aktuell 50 Euro.

Digitalkäufer müssen also zur Boxed-Variante greifen. Das sollten sie allerdings auch tun, denn im direkten Vergleich kostet die Steam Deluxe Edition mit 85 Euro deutlich mehr als das neue GOTY-Paket. Ob Steam bei diesem Preis demnächst nachzieht, ist zur Zeit noch unklar, allerdings rechnen wir fest damit.

Der Trailer zur neuen Edition ist im Header der Nachricht eingebunden.