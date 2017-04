Wer Dauntless jetzt schon spielen will, kann sich in die geschlossene Alpha einkaufen. Das teuerste Founder Pack ermöglicht außerdem die Gründung einer Gilde.

Drei Founder's Packs gewähren Alpha- und Beta-Zugang zu Dauntless. Zusätzlich enthalten die Pakete allerlei Ingame-Items.

Das Action-Rollenspiel Dauntless, das von ehemaligen Bioware-Mitarbeitern entwickelt wird, soll als Free2Play-Spiel eigentlich mal kostenlos spielbar sein. Wer den offiziellen Release im Jahr 2017 aber nicht mehr abwarten möchte und schon früher auf die Jagd nach riesigen Monstern gehen will, kann sich einen Vorabzugang zu den Alpha- und Beta-Tests kaufen. Das Entwicklerteam Phoenix Labs bietet auf der offiziellen Homepage des Spiels ab sofort sogenannte Founder's Packs zum Kauf an.

Das günstigste der drei Pakete, »Slayer Tier« für rund 40 Dollar, gewährt dem Spieler Zugang zur geschlossenen Beta und diverse Ingame-Items und -Vorteile. Wer noch früher einsteigen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Das »Founder Tier« Paket kostet satte 100 Dollar (derzeit rabattiert auf 80 Dollar), dafür dürfen Käufer bereits an einer speziellen Founder's Alpha teilnehmen. Ende März hatten die Entwickler den Beginn eines geschlossenen Alpha-Tests für Ende April angekündigt.

Außerdem haben Besitzer dieses Founder Packs die Möglichkeit, bereits am Releasetag eine Gilde zu gründen. Das Paket enthält neben vielen anderen Boostern eine Gründungsurkunde, die für die Eröffnung so eines Clans notwendig ist. Laut den Entwicklern soll das Dokument im Spiel nur für eine große Menge Ingame-Währung erhältlich sein.

Das Spielprinzip von Dauntless erinnert an die bekannte Monster-Hunter-Reihe, die es nur für Konsolen gibt. Bis zu vier Spieler gehen in einer Fantasy-Welt kooperativ auf die Jagd nach riesigen Kreaturen.