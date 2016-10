Zum Thema DayZ ab 3,89 € bei Amazon.de Blocking-Issues nennen die Entwickler bei Bohemia Interactive die Probleme, die derzeit eine Veröffentlichung der Version 0.61 von DayZ verhindern. So langsam aber sicher nähert man sich jedoch dem Ziel: Wie es im neuesten Status-Report zur Standalone-Version des Online-Zombie-Survivalspiels heißt, konnten zuletzt einige Fortschritte erzielt werden.

So wurde etwa die Client-Server-Kommunikation den Aussagen des Creative-Directors Brian Hicks zufolge massiv verbessert, so dass die Synchronisierungsprobleme weitestgehend behoben sein sollten. Allerdings sind dadurch wohl auch wieder neue Fehler aufgetreten, denen die Entwickler jedoch ebenfalls bereits auf die Schliche kommen konnten.

Die aktuellen Blocking-Issues im Überlick:

Player SFX significantly quieter than others: (Fix for this is in testing now)

Network: Players can become severely out of sync with each other: (Gameplay Programming team working on a fix for this currently)

Client crash when exiting title

Player position hitching when navigating collision

Magazine ammo count quantity reporting incorrectly

Items can be stuck in hands under certain cancel action situations

Dynamic Infected spawning without player trigger