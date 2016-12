DayZ Standalone - Welche Fortschritte es 2016 gab

Bohemia Interactive blickt auf das Entwicklungsjahr 2016 zurück und führt noch einmal auf, was sich in den vergangenen zwölf Monaten in der DayZ-Standalone alles getan hat. Der neue Renderer gilt als wichtigster Meilenstein.

Von Tobias Ritter |