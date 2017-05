Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Dead in Bermuda - EA verschenkt Survival-Spiel

Es gibt wieder was »Auf's Haus«. Origin verschenkt den Survival-Manager Dead in Bermuda. Das Angebot gilt allerdings eine ganze Weile, also kein Grund zur Eile.

Von Dimitry Halley |