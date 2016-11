Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass es im Actionspiel Dead Rising 4 einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler geben wird. Das gilt jedoch nicht für die Storykampagne.

Wie der Produzent David McAnerin vor kurzem bei einem Twitch-Stream erklärt hat, wird sich der Koop-Modus auf den Multiplayer-Part von Dead Rising 4 beschränken. Die Story können die Spieler somit nur im Alleingang erleben.

Ja, wir haben einen Vier-Spieler-Online-Modus. Der Story-Modus ist ein Singleplayer-Story-Modus, bei dem ihr nur als Frank spielt... Der Vier-Spieler-Koop-Modus ist unser Multiplayer-Modus. Er wurde ein wenig vom originalen Infinity-Mode inspiriert und richtet sich an die Oldschool-Fans. Es ist Koop für vier Spieler und findet in einem Einkaufszentrum statt. Ihr übernehmt die Rollen von vier Überlebenden, die in der Story ebenfalls zu sehen sein werden. Ihr erfahrt auch etwas mehr über ihre Hintergrundstory. Ihr geht in das Einkaufszentrum, absolviert einige verrückte Missionen und versucht, zu überleben.