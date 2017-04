Swerys wohl bekanntestes Spiel Deadly Premonition brauchte mehrere Anläufe, um einen Publisher zu finden.

Zum Thema Deadly Premonition: The Director’s Cut für 19,99 € bei GamesPlanet.com Das durchaus exzentrische, oft als genial bezeichnete Mastermind hinter Spielen wie Deadly Premonition und D4: Dark Dreams Don't Die Hidetaka Sehiro hatte sich im November 2015 offiziell aus der Spiele-Entwicklung abgemeldet, um sich um seine Gesundheit zu kümmern. Der Designer leidet an einer postprandialen Hypoglykämie bei der ein starkes Absinken des Blutzuckerspiegels wenige Stunden nach dem Verzehr einer Mahlzeit hervorgerufen wird. Nun ist der Swery genannte Entwickler zurück und hat einige neue Informationen zu seinen nächsten Spielen bekannt gegeben.

Mehr zum Hintergrund: Swery65 - Deadly-Premonition-Macher legt wegen Krankheit Pause ein

DAY437. Finally I opened my own studio "White Owls Inc" in Osaka. I can say "I AM BACK!!". #whiteowls #SweryIsBack https://t.co/SqKZ9Y6Ztr pic.twitter.com/EkEgVtBTAR

Im Januar gründete Sehiro, auch bekannt unter dem Künstlernamen »Swery65«, ein neues Studio namens White Owls um dort nach eigenen Aussagen »bizarre und gruselige« Spiele zu entwickeln. Die britischen Kollegen von Eurogamer haben Swery auf der Entwicklerkonferenz Reboot in Kroatien getroffen und versucht, mehr über sein neues Projekt zu erfahren. Sein Dolmetscher sagte:

Viel kann er noch nicht über das neue Projekt sagen, aber was feststeht: Es wird pervers, brutal und völlig durchgeknallt.



Original-Zitat: He can't say much about the new project, but basically it's perverted, violent and crazy.