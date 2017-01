Das kommende Mordor-Update für das Online-Rollenspiel Der Herr der Ringe Online bringt nicht nur das dunkle Land Saurons. Auch ein neues Volk, bessere Animationen und gemütlicheres Housing stehen auf dem Update-Plan.

Von Jürgen Stöffel |

Der Herr der Ringe Online bekommt optionale neue Charaktermodelle.

Bislang dürfen wir in Der Herr der Ringe Online als Elb, Zwerg, Hobbit oder Mensch in die Schlacht gegen Saurons Schergen ziehen. Doch mit dem kommenden großen Update zu Mordor kommt laut unserer Partnerseite Mein-MMO.de ein weiteres Volk hinzu: Die Hochelben! Was diese jedoch von ihren gewöhnlichen Verwandten, den regulären HdRO-Elben, unterscheidet, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Neue Helden, besseres Housing

Mordor bietet jedoch nicht nur weitere piefige Spitzohren. Wem die mittlerweile arg angestaubte Grafik von HdRO mittlerweile nicht mehr zusagt, darf sich auf die bereits angekündigten neuen Animationen und Charaktermodelle freuen. Diese sollen unsere Helden hübscher machen. Wer jedoch den alten Look bevorzugt, soll diesen laut den Entwicklern auch behalten dürfen.

Passend zum Thema: Der Herr der Ringe Online - Tor von Mordor bereits auf dem PTS

Zuletzt will das HdRO-Team auch das Housing - seit jeher ein Highlight des Games -aufpolieren. Man plant, ein System von anpassbaren Aufhängungen - wie im Strongholds-Update von Star Wars: The Old Republic - zu etablieren. So soll man leichter aufwändige Einrichtung aufstellen können. Die Housing-Neuerungen können wir bereits jetzt auf dem Test-Server ausprobieren.