Das Online-Rollenspiel Der Herr der Ringe Online betritt mit dem nächsten Addon »Mordor« neue Wege. Die Story der Erweiterung spielt nämlich klar nach der Zerstörung des Rings und wird völlig neue Geschichten erzählen.

Dass wir die Ringgeister im Mordor-Addon noch antreffen, ist eher unwahrscheinlich.

Der Herr der Ringe Online folgte bislang den Ereignissen der zugehörigen Filme und deren Buchvorlagen. Doch mit der kommenden Erweiterung Mordor wollen die Entwickler erstmal völlig neue Pfade betreten. Unsere Helden rennen demnach nicht mit Frodo und Sam durch Saurons Land und werfen Ringe in den Schicksalsberg. Die Hobbits hätten laut den Entwicklern auch keinen Erfolg gehabt, wenn sie von einer Horde lärmender Spieler-Charaktere begleitet worden wären.

Zurück zu den Hobbits?

Vielmehr haben die beiden tapferen Hobbits laut den Entwicklern in einem Interview auf MMO-Central zum Start von Mordor schon »ihr Ding durchgezogen« und den Ring vernichtet. Dennoch ist damit nicht alles Friede-Freude-Eierkuchen in Mordor, denn das Land des dunklen Herrschers Sauron bleibt auch nach dessen Untergang von Bosheit und Dunkelheit erfüllt.

Daher wird es in Mordor noch einiges zu tun geben. Später im Interview sprach man auch über weitere mögliche Szenarien nach Mordor. Wer die Herr-der-Ringe-Bücher kennt, weiß, dass dort am Ende nochmal ein kleines Highlight wartet.

Im Auenland ist es nach der Rückkehr der Helden nämlich bei weitem nicht so gemütlich wie zum Zeitpunkt, als Frodo und Co. von dort aufbrachen. Möglicherweise führen uns spätere Abenteuer in eine fiese Phaseninstanz der Hobbitländer.