Bungie will Cheatern in Destiny 2 das Leben zur Hölle machen.

Zum Thema Destiny 2 ab 59,99 € bei Amazon.de Erst vor kurzem hatte der Entwickler Bungie bekannt gegeben, dass beim Online-Shooter Destiny 2 eine Mischung aus Client-Server- und Peer-to-Peer-Technologie zum Einsatz kommen wird. Das wirft logischerweise die Frage auf, ob Cheater nicht eventuell leichtes Spiel haben könnten.

Genau das will Bungie jedoch um jeden Preis vermeiden. Wie Matt Segur von Bungie jetzt auf der offiziellen Webseite erklärt hat, laufen bereits seit geraumer Zeit Vorbereitungen, um den Cheatern vor allem in der PC-Version von Destiny 2 das Leben zur Hölle zu machen.

Unsere Sicherheits-Ninjas haben über mehrere Jahre hinweg einen Plan geschmiedet, um mit dieser neuen und lebhaften Community umzugehen. Wir haben eine Vielzahl an Strategien, die sicherstellen sollen, dass das Leben eines Cheaters in Destiny 2 eklig, bestialisch und kurz sein wird. Unabhängig von der Plattform werden sämtliche Änderungen an eurem persistenten Charakter ohne Peer-to-Peer-Einfluss an unser sicheres Daten-Center gemeldet.