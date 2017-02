Kommt Destiny 2 für den PC? Die Anzeichen für einen Release auf unserer Lieblingsplattform verdichten sich.

Nach neuen Informationen aus einem Investorengespräch des Publishers Activision Blizzard, dem man nach einer Registrierung im Internet zuhören konnte, scheint ein Release von Destiny 2 auf dem PC nahezu gesichert. Eine konkrete Bestätigung steht zwar noch aus, doch die Aussagen der Verantwortlichen lassen nur wenig Interpretationsspielraum. Außerdem wurde eine Veröffentlichung des MMO-Shooters noch 2017 angekündigt.

In einer ebenfalls veröffentlichten Präsentation ist zu lesen: »Ein vollwertiger Destiny-Nachfolger in 2017 soll die globale Reichweite der Marke erweitern, um gemeinsam mit geplanten Content-Erweiterungen die Basis für ein Wachstum der User-Zahlen zu legen.«

Full Destiny sequel in 2017 to broaden the franchise's global reach, which along with follow-on content plans, sets the stage for growth.