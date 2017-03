Die Season 9 von dem Action-Rollenspiel Diablo 3 steht kurz vor ihrem Abschluss - am 17. März 2017 ist Schluss. Die zehnte Saison wird jedoch nicht lange auf sich warten lassen und beginnt bereits am 31. März.

Wer sich in der aktuellen Season 9 von Diablo 3 noch etwas hocharbeiten will, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen.

Wie der Entwickler Blizzard Entertainment jetzt offiziell bekannt gegeben hat, endet die neunte Saison des Action-Rollenspiels am 17. März 2017 um 17:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wie schon in den Seasons zuvor werden dann die Saison-Charaktere in »normale« Charaktere umgewandelt. Dabei behalten sie die meisten Dinge wie zum Beispiel das erspielte Gold, die Ausrüstung, die Achievements sowie die Blutscherben. Die »Conquests« sind hingegen nur Saison-Charakteren vorbehalten und werden nicht übernommen. Die nicht saisonale Bestenliste für Große Nephalemportale wird einige Zeit nach dem Saisonende zurückgesetzt.

Startschuss für Season 10

Die darauffolgende zehnte Saison von Diablo 3 wird jedoch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Nach aktuellen Planungen wird deren Startschuss am 31. März 2017 ebenfalls um 17:00 Uhr fallen. Dann beginnt das erneute Wettrennen in der Rangliste.

