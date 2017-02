Zum Thema Diablo 3 ab 13,99 € bei Amazon.de Patch 2.5.0 für Diablo 3 ist auf dem öffentlichen Testserver spielbar und sorgt in der Community für gemischte Gefühle: Während Komfortfunktionen wie die Rüstkammer auf Begeisterung stießen, werden die neuen archaischen Items deutlich kontroverser diskutiert. Dabei handelt es sich um nochmal aufgebohrte Versionen der bisherigen uralten Gegenstände, die weitere 30 Prozent stärkere Werte besitzen. Allerdings ist im Schnitt nur jedes hundertste Legendary eines dieser neuen Primal Ancients.

Viele Fans sehen darin einen zu simplen Weg, Spieler zu noch längerem Grinding für die allerbeste Ausrüstung zu treiben, ohne Diablo 3 tatsächlich interessanter zu machen - denn die Primal Ancients schrauben ja nur die Werteziffern weiter nach oben, ohne sich auch anders und neu anzufühlen.

In einem Interview mit dem Youtuber Rhykker äußerte Diablo-Erfinder David Brevik nun ebenfalls Bedenken an der Idee:

Das klingt, als wären dies die besten Items und ich würde liebend gerne meine komplette Ausrüstung aus Primal Ancients zusammenbauen - lass mal sehen, wie viele Stunden ich dafür grinden muss... Oh Gott, was für eine einschüchternde Zahl! Das klingt überhaupt nicht verlockend für mich, sondern schüchtert mich eher ein und ich fühle mich ein wenig hoffnungslos. Das ist meine persönliche Meinung, ich will das Gefühl haben, auch eine Chance zu haben, die Dinge zu tun, die ich tun will.