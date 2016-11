Die meisten Reviews zu Bethesdas Schleichspiel Dishonored 2 sind inzwischen online. Unsere Übersicht der wichtigsten deutschen und internationalen Testwertungen.

Von Michael Herold |

Dishonored 2 gehört zu den besten Schleichspielen der letzten 15 Jahre.

Zum Thema Dishonored 2 ab 48,99 € bei Amazon.de Dishonored 2 für 44,99 € bei GamesPlanet.com Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist ein fantastisches Schleich-Actionspiel. Mit dem Assassinen Corvo Attano und der jungen Kaiserin Emily Kaldwin durch die wunderbar gestaltete Stadt Karnaca zu schleichen, fühlt sich fantastisch an. Bethesdas Werk hat aber auch einige Schwachstellen. Die Story und vor allem die Technik des Spiels können unserer Meinung nach nicht mit dem grandiosen Spieldesign mithalten. Was genau wir von Dishonored 2 halten, können Sie in unserem Test nachlesen.

Im Vergleich mit den Tests anderer nationaler und internationaler Websites, die überwiegend 9er beziehungsweise 90er Wertungen vergeben haben, fallen die Urteile der GameStar und der PC Games mit niedrigen 80er Wertungen negativer aus. Das liegt daran, dass wir unsere GameStar-Wertung wegen den technischen Problemen der PC-Version um 5 Punkte und die PC Games ihre Wertung gar um 10 Punkte gesenkt haben. Die meisten anderen Reviews beziehen sich auf die PS4-Version des Spiels.

Mehr: Bethesda kündigt Patch für Performance-Probleme an

In unserem Wertungsspiegel erhalten Sie einen Überblick über die Test-Wertungen der wichtigsten nationalen und internationalen Websites.

Presseschau: Dishonored 2

*Stand: 16.11.2016