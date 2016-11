Dishonored 2 lässt auf PS4 und Xbox One 9 GB zum Release herunterladen. Der Day-One-Patch für PC-Spieler dürfte noch größer ausfallen, in der Boxversion steckt nur eine einzelne Disc. Die restlichen Daten müssen geladen werden.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske verlangt einen großen oder sehr großen Day-One-Patch, je nach Plattform.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske wird zum Launch einen relativ großen Download benötigen. Und zwar egal, auf welcher Plattform, wie sich mittlerweile herausstellt. Die Informationen stammen nicht von Bethesda, sondern von Spielern, die bereits vor Release an eine Version des Actionspiels gekommen sind.

Konsolenspieler müssen sich auf einen Day-One-Patch in der Größenordnung von 9 Gigabyte einstellen, egal ob Xbox One und PlayStation 4. Für PC-Spieler wird der Download wohl nochmals größer, denn in der Boxversion ist nur eine DVD enthalten.

Bei 32 GB an komprimierten Daten beim Preload und schließlich 60 GB Festplattenspeicher nach der Installation lässt sich ausrechnen, dass Spieler mit schwachen Internetverbindungen wohl nicht mehr pünktlich am 11. November losspielen können.

Auch Amazon warnt:

Hinweis: Das Spiel ist nicht komplett auf der Disc enthalten und es müssen weitere Installationsdateien heruntergeladen werden. Für den Download und die Freischaltung benötigen Sie eine Internetverbindung. Aufgrund der Größe der bereitgestellten Daten wird eine schnelle Verbindung empfohlen.

Die Definitive Edition von Dishonored, die zur Limited Edition gehört, wird nur als Download-Code beigelegt, ganz ohne Disc.

Erst kürzlich stellte sich heraus, dass Dishonored 2 Denuvo als DRM-Schutzmaßnahme verwenden wird. Entsprechend gespalten war die Reaktion der Spieler.

Vorbesteller von Dishonored 2 dürfen bereits jetzt herunterladen und schon am 10. November losspielen. Alle anderen Fans des Actionspiels warten auf den Release am 11. November.