Das Game-Update #1 mit dem »New Game Plus Mode« für Dishonored 2 ist da.

Zum Thema Dishonored 2 ab 10 € bei Amazon.de Dishonored 2 für 44,99 € bei GamesPlanet.com Nach der Beta in der vergangenen Woche steht jetzt die finale Version des Game-Updates #1 für Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske zum Download bereit.

Eines der Highlights dürfte der Modus »New Game Plus« sein. Darin können Sie nach Ende der Kampagne einen zweiten Durchlauf mit Corvo oder Emily starten und dabei alle Knochenartefakte und Fähigkeiten behalten.

Des Weiteren haben die Entwickler von den Arkane Studios das KI-Verhalten überarbeitet und die allgemeine Performance des Spiels verbessert. Hier eine Übersicht von sämtlichen Änderungen:

New Features

New Quick-Access Wheel option for hiding/unhiding items

New Game Plus mode

Improved Features

Fixed Oraculum false-kill count in Royal Conservatory

AI detection tweaks to clarify when players are detected or not

AI locomotion improvement for running

Fixed various Bonecharm effects (Strong Arm, Spiritual Pool, etc)

Fixed a problem in slow-motion where some inputs were ignored

Blood Thirst: various enhancement and fixes

Killing an NPC with their own bullet is now more reliable

Tweak for mana potion refill speed, depending on difficulty

General performance and optimization improvements

Fixed various game logic issues