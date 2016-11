Eigentlich sollten Spieler in Dishonored 2 langsam und bedächtig vorgehen, um den vorzeitigem Tod aus dem Weg zu gehen. In einem Video zeigt ein Spieler jedoch, wie er mit Können durch das Level rauscht und trotzdem überlebt.

Fans von Dishonored: Die Maske des Zorns könnten den Filmemacher schon kennen, schließlich sorgte er schon im ersten Teil des Schleich-Titels für Aufsehen. In seiner Serie »Stealth High Chaos« nimmt sich StealthGamerBR den Missionen des Spiels auf besondere Weiße an: Anstatt die Level mit Vorsicht und Bedacht anzugehen, sprintet er von Wache zu Wache und bringt sie mit einer spielerischen Leichtigkeit um.

Federleichtes Töten in Karnaca

In seinem neusten Video zu Dishonored 2 wendet der Spieler erneut seine Magie an und springt, hechtet und tötet sich durch die Straßen von Karnaca. Wie auch in seinen vorherigen Videos scheint er während des fünf Minuten langen Clips nicht einmal stillzustehen, sondern ist stetig in Bewegung.

Auch wenn das neue »Stealth High Chaos«-Video beeindruckend ist: Es wird vorerst das einzige aus Dishonored 2 bleiben. Wie StealthGamerBR in seiner Video-Beschreibung mitteilt, kämpft er noch mit den Performance-Problemen, die das Spiel seit dem Release plagen.

Mit der kürzlich veröffentlichten Patch 1.1 wollen Entwickler Arkane Studios und Publisher Bethesda einen Teil der Fehler in den Griff bekommen. Es bleibt zu hoffen, dass ihnen das gelingt, sodass es in Zukunft weitere ansehnliche Kill-Videos gibt.