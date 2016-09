Divinity: Original Sin 2 - Ab 19 Uhr spielen wir live mit den Entwicklern

Heute ab 19 Uhr auf GameStar Twitch: Nach der Arbeit einfach entspannt neue Spiele zocken - im Fire-Abend. Heute zeigen wir Divinity: Original Sin 2 mit den Entwicklern, Bioshock in der Remastered Version aus BioShock: The Collection und For Honor in der Closed Alpha.

Von Christian Fritz Schneider |