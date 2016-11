Wie würde eine Verfilmung von Don't Starve aussehen, wenn sie von dem Regisseur Tim Burton stammen würde? Die Antwort darauf gibt jetzt ein Trailer von Cinesaurus im Live-Action-Stil.

Von Andre Linken |

Zum Thema Don't Starve ab 14,99 € bei Amazon.de Von dem Survival-Spiel Don't Starve gibt es - zumindest derzeit - keine offizielle Verfilmung. Doch wie würde eine solche überhaupt aussehen? Zudem wenn der Regisseur Tim Burton eine Finger im Spiel hätte?

Eine Antwort auf diese Frage liefert jetzt das Team von Cinesaurus in Form eines Live-Action-Trailers. Das über sechs Minuten lange Video nimmt sich des Kerngedankens von Don't Starve an und versetzt fünf Charaktere in eine mysteriöse Wildnis. Dort müssen sie - wie es auch im Spiel der Fall ist - um ihr Überleben kämpfen.

Die verwendeten Kostüme und der gesamte Look des Trailers erinnert stark an die Werke von Tim Burton, der unter anderem für solche Filme wie »Beetlejuice«, »Sleepy Hollow« und »Die Insel der besonderen Kinder« bekannt ist.

Ob aus dem Trailer, den Sie oberhalb dieser Meldung finden, auch ein vollständiger Film erscheinen wird, ist bisher noch nicht bekannt.