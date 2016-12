Der gute alte Shooter Doom bekam jüngst eine Mod, die alle Items im Spiel beweglich macht. Ihnen wachsen nämlich Beine, mit denen dann Munitionskisten und Heilpakete fröhlich herumrennen!

Von Jürgen Stöffel |

Doom muss nicht immer blutig und ernst sein, es geht auch albern und witzig!

Das ursprüngliche Doom aus dem Jahre 1993 ist eigentlich ein recht brutaler Shooter, in dem ein einsamer Space Marine sich durch Heerscharen von Dämonen ballert. Doch warum immer alles so bierernst nehmen? Das dachte sich wohl auch Modder Cherepoc, der eine Mod schuf, in der alle Gegenstände im Spiel Beine bekommen.

Das Ergebnis ist pure Albernheit, denn alle Gegenstände im Spiel rennen jetzt wie aufgeschreckte Hühner herum, wenn wir uns ihnen nähern. Das gilt sogar für Geschosse wie Feuerbälle und Raketen! Wir können die wilde Flucht aber stets mit ein paar gut gezielten Treffern aus unserer Wumme stoppen. Die Mod mit dem passenden Namen Run for it kann unter dem angegebenen Link heruntergeladen werden. Außerdem haben wir hier ein witziges Video zum Mod eingebettet. Viel Spaß!