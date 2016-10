Id Software hat das Update 4 für den Shooter Doom veröffentlicht. Darin ist nicht nur der Arcade-Modus, sondern auch zwei neue Multiplayer-Varianten enthalten. Hinzu kommen einige Maps aus dem Original-Doom. Wir haben zudem die Patch-Notes und einen Trailer.

So bietet der Patch unter anderem den Arcade-Mode. Der verwandelt die Singleplayer-Kampagne von Doom in einen Highscore-Wettbewerb. Die Spieler können sich von Beginn an in jeden beliebigen Level stürzen, sämtliche Waffen sowie Upgrades benutzen und auf Punktejagd gehen.

Multiplayer-Nachschub

Außerdem umfasst das Update 4 zwei zusätzliche Multiplayer-Modi. Bei »Besessenheit« tritt ein Team von Marines gegen eine Gruppe von Schleicherdämonen an. Sobald einer der Marines stirbt, erscheinen sie kurze Zeit später auf Seiten der Dämonen. Somit sehen sich die Marines einer stetig wachsenden Bedrohung gegenüber.

Bei »Blutsturm« erhalten die Free-for-All-Partien eine besondere Note, da die Spieler ihre Blutsturm-Anzeige im Auge behalten müssen. Im Verlauf einer Partie wird der Vorrat automatisch verringert, beim Ableben gibt es zudem einen heftigen Abzug. Zwar füllen Kills und Assists den Vorrat wieder auf, doch mit zunehmender Dauer wird es immer schwieriger, den Blutsturm aufrecht zu halten.

Klassische Maps und Editor-Zusatz

Doch damit nicht genug: Id Software hat zudem den SnapMap-Editor mit Modulen aus dem klassischen Doom ergänzt. Mit deren Hilfe können Spieler eigene Karten erstellen, die mit Grafikelementen aus den 90er-Jahren ausgestattet sind. Des Weiteren stehen bereits einige vorgefertigte klassische Karten zur Auswahl.

Die vollständigen Patch-Notes finden Sie unterhalb dieser Meldung. Oberhalb der Nachricht gibt es zudem den offiziellen Launch-Trailer mit massig Gameplay-Szenen.

KAMPAGNE

Arcade-Modus für alle Spieler hinzugefügt

MULTIPLAYER

Neuen Free-for-All-Modus Blutsturm hinzugefügt

Neuen "Schleicherdämonen vs. Marines"-Teammodus Besessenheit hinzugefügt

SNAPMAP

Neue klassische DOOM-Kampagne

Feature-Pack Kampagnen-Mission enthält neue klassische DOOM-Levels

Klassische DOOM-Inhalte

Neue klassische DOOM-Module, Requisiten, benutzbare Gegenstände, Aufzüge, Pickups, Sounds, Spielertodesarten und Musik

Community-Unterstützung

Ein Beurteilungssystem erlaubt es der Community, neue Karten zu prüfen und zu empfehlen

Überarbeitung des Community-HUB erleichtert das Finden eurer Lieblingsinhalte

SnapFeed-Unterstützung erlaubt das Abonnieren von Autoren, Spielern und Karten, um die neuesten Informationen über neue Inhalte zu erhalten

Erstellung eigener Umgebungen

Bei der Erstellung eigener Umgebungen können detaillierte Hotspots und texturierte blockierende Volumenbereiche verwendet werden

Decal-Tool, um Blut, Zahlen, dämonische Symbole, Schmutz, Korrosion, usw. auf euren Karten zu verteilen

Große Anzahl neuer Hölle- und UAC-Umgebungsrequisiten

Neue Modelle für Behälter-Objekte

Zusätzliche Logik-Tools

Kopiert Inhalte und Logik von einer Karte und fügt sie in eine anderen Karte ein

Kampagnen mit mehreren Levels sind durch Verwendung von Nächste-Karte-Logik möglich

Effekte und Gefahrenquellen als Spawner-Kategorien hinzugefügt

Farbeinstellungseingabe für alle Volumen und Gefahrenquellen hinzugefügt

Snap-Rasterversatz bei Editor-Einstellungen hinzugefügt, damit Autoren im XYZ-Koordinatenraum Anpassungen vornehmen können

POI kann jetzt auf Spawner-Gegenstände gestellt werden

Autoren können die präzise Kameraposition durch die Vorschaukamera innerhalb des Editors erhalten

Eigenschaften "Umgebung festlegen" und "Kamera überblenden" hinzugefügt

Autoren können ihre Editoransicht so einstellen, das die derzeitigen Modulumgebung-Einstellungen ignoriert werden

Zylinder-Volumen können als beschießbare Auslöser verwendet werden

Unterstützung für stumme Abriegelung hinzugefügt (keine Ansagen)

DOOM ID ist für Eintrag bei Karten-Bestenlisten nicht mehr nötig

Mehr Übereinstimmung mit Einzelspieler-DOOM

Zusätzliche Waffenverbesserungen aus der Kampagne - Meisterschaftsversionen von SSG und Kampf-Schrotflinte

HUD-Kommunikationselemente im Stil der Kampagne

Editierbares Interaktions-GUI

Zusätzliche Effekte und Gefahrenquellen

Runentafel-Interaktionsobjekt hinzugefügt

Veröffentlicht Karten mit Kampagnen-Intro-Bildschirm und Lobby

Zusätzliche Ausrüstungs-Pickup-Gegenstände

Statische Schlüsselkarte- und Waffen-Requisiten hinzugefügt

Einstellung hinzugefügt, um Treffer-Feedback-Sounds zu deaktivieren

Einstellung hinzugefügt, um Schadensindikatoren zu deaktivieren

Einstellung hinzugefügt, um Effekte bei KI-Teleports zu deaktivieren

Berserker-Verstärker hinzugefügt

Sonstiges