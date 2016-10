Kein neuer Singleplayer-DLC für Doom, aber über den SnapMap-Editor sollen »Erlebnisse« für den SP-Modus erzeugt werden können.

Zum Thema Doom ab 17 € bei Amazon.de DOOM für 39,99 € bei GamesPlanet.com Auf Reddit stellte ein User dem Team von id Software in einem AMA die Frage, ob man denn in Kürze mit weiteren Inhalten für die Singleplayer-Kampagne von Doom rechnen könnte.

Marty Stratton (Executive Producer bei Doom) beantwortete die Frage mit einer Verneinung, aber verwies auf Usergenerated-Content:

Wir haben aktuell keine Pläne, zusätzliche Kampagneninhalte zu erstellen. Zumindest nicht im klassischen Sinne, aber wir haben intensiv daran gearbeitet, dass »kampagnenartige« Inhalte über das SnapMap-UGC-Tool erstellt werden können. Wir werden eine Reihe von Singleplayer-Erlebnissen als Startseiten-Feature in den kommenden Monaten präsentieren und die Benutzerführung so anpassen, dass man diesen Usercontent, inklusive der SP-Erfahrungen leichter erreichen kann.



Original-Zitat: We currently don’t have any plans to create additional campaign content directly, but we have done extensive work to allow campaign style content to be created and played through the SnapMap UGC tool. We are creating a number of SP experiences that will be featured maps on the front page of SnapMap over the next couple of months and have changed the SnapMap menus to allow for easier accessibility of the best user content, including SP experiences.