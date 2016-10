Bethesda hat das zweite Premium-DLC-Paket für DOOM veröffentlicht. Das auf den Mulitplayer-Modus fokussierte Paket fügt dem Spiel neue Karten, Waffen und den »Cacodemon« als neuen spielbaren Dämon hinzu.

Zum Thema Doom ab 17 € bei Amazon.de DOOM für 39,99 € bei GamesPlanet.com Der Multiplayer-Modus der 2016er Neuauflage von DOOM erhält ein zweites DLC-Paket. Hinter dem Namen »Hell Followed« und dem Preis von 14,99 Euro verbergen sich drei neue Karten (Templer, Geschmolzen und Orbital), die neue Waffe »Schnitter«, der Ausrüstungsgegenstand »Bedrohungspuls« und der Fanliebling »Cacodemon« als neuer spielbaren Dämon.

Außerdem verspricht Bethesda mehr Möglichkeiten bei der Anpassung des eigenen DOOM-Marines, darunter zusätzliche Rüstungssets, Muster, Farben und Verspottungen.

Zeitgleich zur Veröffentlichung geht das »Doppelte-EP-Wochenende« für den Multiplayer-Modus von DOOM in eine neue Runde. Es beginnt am 28. Oktober um 18:00 Uhr und endet am 31. Oktober um 17:00 Uhr.