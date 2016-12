Das Update 7.00 »The New Journey« macht aus Dota 2 fast ein neues Spiel. Dota-Experte Martin Le erklärt, wie der Patch das Gameplay grundlegend verändert.

Von Johannes Rohe |

Die alte Heldenriege ist noch da, aber das Spielgefühl von Dota 2 ist nach Update 7.00 ein anderes.

Zum Thema Dota 2 ab 39 € bei Amazon.de »The New Journey« nennt Valve den neusten Patch 7.00 für seinen Free2Play-Hit Dota 2. der Name kommt nicht von Ungefähr, denn mit dem Schritt auf die neue Version bekommt das MOBA das umfangreichste Update seiner Geschichte spendiert und wird teilweise von Grund auf verändert.

Neben einem neuen Helden führt der Patch massive Änderungen an der Map und gänzlich neue Spielmechaniken ein. Zudem wurde das Pre-Game überarbeitet, das Interface geändert und zahllose Balanceänderungen vorgenommen. Die Eingriffe sind so tiefschürfend, dass man fast das Gefühl bekommt, ein völlig neues Spiel zu spielen, Dota 3.

Zu diesem Schluss kommt auch unser Ex-Kollege Martin Le vom YouTube-Kanal GermanDota. In satten acht Videos hat der Dota-Experte alle Facetten des Updates 7.00 analysiert und erklärt Ihnen wirklich alles, was Sie über das neue Dota wissen müssen.

Wer ist Martin Le?

Martin hat lange Jahre bei GameStar und GamePro gearbeitet. Gemeinsam mit Michael Obermeier, Christian Fritz Schneider und Daniel Feith gründete er den erfolgreichen YouTube-Kanal GameTube. Inzwischen hat Martin seine Leidenschaft für Dota 2 zum Beruf gemacht und betreibt den YouTube-Kanal GermanDota sowie den gleichnamigen Twitch-Stream.

Zum Einstieg empfehlen wir Martins Überblicksvideo, in dem er die wichtigsten Änderungen und Highlights des Updates beleuchtet und ein vorläufiges Fazit zieht. Anschließend geht es in den weiteren Videos um die Detailanalyse der Änderungen in jedem Bereich des Spiels.

Eine Partie wird in Dota 2 häufig schon vor dem eigentlichen Match gewonnen. Deshalb widmet Martin den Änderungen am Pre-Game und der Pick-Phase ein ganzes Video. Besonders spannend ist die Einführung einer Strategie-Phase, in der sich das Team abstimmen und Items kaufen kann.

Eines der wichtigsten Elemente von Dota 2 ist die Map. In diesem Video schaut Martin sich die Veränderungen am Jungle, Roshan, den Creep-Camps und den Rune-Spots an. Außerdem erklärt er die neuen Gebäudetypen und die Bedeutung des neuen Backpacks für Supports und Lategame-Carries.

Die Anpassungen der Spielbalance bei Helden und Gegenständen sind das Thema in diesem Video zum Dota-Patch 7.00.