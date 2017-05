Um den Battle Pass ein bisschen attraktiver zu gestalten, wird Dota 2 bald eine Multiplayer-Kampagne bieten. Der erste Akt erscheint noch im Mai.

Dota 2 bekommt eine Story-Kampagne für bis zu vier Spieler.

Im Zuge des aktuellen Battle Pass von Dota 2 erhalten Käufer des Premium-Dienstes diesmal (neben den üblichen Quests, Tokens und so weiter) für zehn Euro ein ganz besonderes Schmankerl: Eine Koop-Kampagne!

»Siltbreaker« erscheint in mehreren Akten und bietet laut Valve ein kooperatives Abenteuer in den tiefsten Tiefen von Dark Reef. Der erste Akt (The Sands of Fate) kommt bereits im Mai, Nummer Zwei (A Vault in the Deep) folgt dann im Juli.

Als Spieler kann man mit bis zu drei Kumpels (oder zugewiesenen Matchmaking-Partnern) losziehen, Monster besiegen und tödlichen Fallen ausweichen. Für Spielsitzungen gibt's Kampagnen-Erfahrungspunkte - und damit kann man im Wheel of Rewards einen ganz besonderen Desert Sands Baby Roshan-Courier gewinnen.

Viel weiß man noch nicht über Siltbreaker - aber zumindest sehen die ersten Bilder sehr stimmungsvoll aus.