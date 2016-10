Valve hat die Dokuserie »True Sight« angekündigt, die Dota-Profis über einige Wochen begleitet. Die erste Folge erscheint am 13. Oktober und nur für Battlepass-Besitzer.

Von Stefan Köhler |

Zum Thema Dota 2 ab 39 € bei Amazon.de Nach »Free2Play« hat Valve für Dota 2 eine zweite Dokumentation angekündigt: »True Sight« ist, anders als der Film zuvor, eine mehrteilige Serie in der Machart der Sportdoku Last Chance U.

Die offizielle Serie begleitet die beiden Teams Fnatic und Evil Geniuses auf ihren Weg zum Boston Major im Dezember 2016, dem nächsten großen Turnier von Valve im Meisterschafts-Kalender für die Saison 2016/2017. Einzige Sprache ist Englisch, Untertitel wird es in Englisch, Russisch und Chinesisch geben. Deutsche Fans müssen also ein paar Sprachkenntnisse mitbringen.

Nicht kostenlos

Anders als Free2Play wird True Sight nicht kostenlos erscheinen, sondern nur für Besitzer des Battle Pass für das Boston Major zur Verfügung stehen. Die erste Folge startet am 13. Oktober und wird für 24 Stunden von Valve in Dauerschleife gestreamt. Am 14. Oktober ist die Episode dann On Demand über die Steam Bibliothek für Battle-Pass-Besitzer verfügbar.

Oberhalb der News ist der Trailer zur ersten Episode von True Sight, unterhalb ein Rückblick zum The International 2015 zur Einstimmung. Auch der MOBA-Konkurrent League of Legends bietet mit »Legends Rising« eine Dokuserie zu einzelnen Spielern an, hier ist der Trailer zu Legends Rising Season 2.