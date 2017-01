Der Klassiker wird 30 Jahre alt. Die Macher des Beat'em'Up-Opas Double Dragon haben eine in 8-Bit-Grafik gehaltene Fortsetzung des Spiels für Playstation 4 und Steam angekündigt, die am 30. Januar erscheint.

Von Manuel Fritsch |

Das japanische Entwicklerstudio Arc System Works hat zum 30. Jubiläum der Prügelserie Double Dragon einen neuen Teil der Serie angekündigt. Am 30. Januar 2017 erscheint Double Dragon 4 für den PC auf Steam und die Playstation 4.

Das Spiel richtet sich dabei vor allem an die Retrofans der Serie: Die Handlung wird direkt nach dem Finale des offiziellen zweiten Teils von 1988 anknüpfen. Auch grafisch orientiert sich das Studio an »damals« und hat das Spiel im gewohnt blockigen NES-Look realisiert. Der oben eingebundene Gameplaytrailer zeigt erstes Spielmaterial des neuen vierten Teils. Laut der offiziellen Webseite sind auch Teile des Original-Teams daran beteiligt: Producer Takaomi Kaneko und Director Yoshihisa Kishimoto, haben bereits am ersten Double Dragon mitgewirkt.

Der Sidescroller soll als Download für Playstation 4 und für Windows-PCs (Steam) erscheinen. Auf der Webseite wird ein Preis von 800 Yen (rund 6,50 Euro) angegeben. Ein deutscher Preis und Release stehen noch nicht fest.