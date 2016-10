Entwickler Cameron Lee nimmt seinen Abschied von BioWare und deutet beim Rausgehen noch an, dass die neue IP, an der er gearbeitet hat, die Art und Weise ändern soll, wie wir das Studio wahrnehmen.

Von Hannes Rossow |

Nach Dragon Age: Inquisition ging es für Cameron Lee zunächst zu einer neuen IP bei Bioware.

Der Abschied von bekannten Entwicklern ist für jedes Studio ein schmerzlicher Verlust und auch der Abgang von Dragon Age: Inquisition-Producer Cameron Lee wird eine Lücke bei BioWare hinterlassen. In einem Abschiedstext bedankt sich Lee für die Gelegenheit, an seiner Lieblingsfranchise arbeiten zu dürfen und erinnert uns zudem an die neue BioWare-IP, die derzeit in Arbeit ist.

Bioware-Klassiker: Jade Empire für Mobile-Geräte veröffentlicht

Nach dem Launch von Dragon Age: Inquisition übernahm Lee die Leitung einer Produktion, die nach Mass Effect und Dragon Age ein neues Franchise im BioWare-Universum eröffnen wird. Lee gibt zwar keine Details zum Spiel preis, deutet aber an, dass die neue IP die Art und Weise ändern wird, wie wir BioWare wahrnehmen.

Ob das nun bedeutet, dass uns dieses Mal vielleicht gar kein Rollenspiel erwartet oder BioWare in ganz andere Richtungen gehen will, bleibt unklar. Auch die Zukunft von Lee ist zunächst noch unbekannt, auch wenn er betont, dass es noch immer AAA-Titel sind, die ihn wirklich begeistern.

Was wurde aus Shadow Realms?

Vor einigen Jahren hatte sich Bioware bereits mit Shadow Realms an einer neuen Marke versucht und wollte damit neue Genre betreten. Das Koop-Spiel sollte klassenbasierte Action bieten und als Free2Play-Titel erscheinen.

Die Entwicklung stand aber wohl unter keinem guten Stern. Erst gab es einen Neustart ohne Free2Play, dann folgte kurz darauf die Meldung, dass die Arbeit an Shadow Realms eingestellt wird.

Angespielt: Das war Shadow Realms und so hat es sich gespielt