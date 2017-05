Das F2P-Weltraumspiel Dreadnought von Yager wird keinen Singleplayer-Kampagnenmodus erhalten. Das hat das Studio in einen Interview nun offiziell bestätigt. Ein späterer PvE-Modus via Update wird aber nicht ausgeschlossen.

Das Weltraumspiel Dreadnought wird sich zu Beginn auf den Multiplayer konzentrieren. Ein Kampagnenmodus für Singleplayer-Fans wird nicht erscheinen.

Das Multiplayer-Weltraumkampfspiel Dreadnought des deutschen Studios Yager wird vorerst keinen klassischen Kampagnenmodus im Singleplayer erhalten. Das haben die Macher von Spec Ops: The Line in einem Interview bei den Kollegen von der PC Games bestätigt.

Es soll aber zumindest eine Möglichkeit geben, alleine gegen KI-Gegner in diversen Spielmodi anzutreten. Zukünftige Updates, die möglicherweise einen PvE-Modus ins Spiel integrieren, werden zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Der Koop-Modus namens Havoc ist bereits entwickelt, wird aber zu Beginn exklusiv in der PS4-Version des Schlachtschiff-Spiels spielbar sein. Ob und wann es der Modus auch in die PC-Version schafft, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Free-to-Play-Spiel soll noch in diesem Sommer in die Open Beta starten.