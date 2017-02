Das Update 5.4 für Dreamfall Chapters mit fehlender deutscher Sprachausgabe ist da.

Zum Thema Dreamfall Chapters ab 17,45 € bei Amazon.de Ab sofort steht das Update 5.4 für das Episoden-Adventure Dreamfall Chapters zum Download bereit. Mit 4,7 Gigabyte ist es alles andere als klein ausgefallen.

Der Patch bietet unter anderem die fehlende deutsche Sprachausgabe für die vierte und fünfte Episode von Dreamfall Chapters. Des Weiteren gibt es jetzt Support für DirectX 11, einen leicht überarbeiteten Auftakt des Spiels sowie eine verbesserte Performance.

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um den sogenannten Final-Cut-Patch von Dreamfall Chapters. Der soll gleichzeitig mit den Konsolenversionen des Adventures im Frühjahr 2017 erscheinen.

German voices for Book 4 and 5, and other localisation fixes

DirectX 11 support. If your video card is compatible, there should be noticeable performance improvements

New startup video and opening credits

Unity engine upgrade. This improves performance and fixes a number of bugs and glitches

Various audio fixes

Fix for pausing game when alt-tabbing out while in fullscreen mode

Fix for rare inventory bug