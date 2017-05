Im Humble Store gibt es den Aufbau-Strategiespiel-Mix Dungeons 2 für kurze Zeit geschenkt. Allerdings endet die Aktion schon sehr bald wieder.

Von Andre Linken |

Den Aufbau-Strategiespiel-Mix Dungeons 2 gibt es derzeit im Humble Store als Geschenk.

Zum Thema Dungeons 2 ab 7,85 € bei Amazon.de Dungeons 2 für 14,99 € bei GamesPlanet.com Wer schon immer mit dem Kauf des Aufbau-Strategie-Mix Dungeons 2 geliebäugelt hat, sollte dem Humble Store schnellstmöglich einen Besuch abstatten.

Dort gibt es das Spiel derzeit nämlich im Rahmen einer besonderen Aktion geschenkt. Allerdings sollten Sie nicht mehr viel Zeit verlieren, da die ganze Angelegenheit nur noch bis zum 13. Mai 2017 um 19:00 Uhr (MEZ) läuft. Danach müssten Sie für Dungeons 2 wieder Geld bezahlen. Normalerweise kostet das Spiel nämlich 29,99 Euro im Humble Store.

Was ist Dungeons 2?

In Dungeons 2 übernehmen Sie die Rolle eines Dungeon Lords, der wie bei dem Vorbild Dungeon Keeper dunkle Verliese errichtet und eine Schar an Schergen um sich sammelt. Diese gehören entweder zur den Fraktionen der »kampflustigen Horde« oder den »bösartigen Dämonen«, die im Laufe der zehn Missionen umfassenden Story-Kampagne übernommen werden dürfen. Das Gameplay bietet dabei einen Mix aus Aufbau-Part in der Unterwelt und Echtzeit-Strategie beim Angriff auf Menschensiedlungen.

