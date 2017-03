Laut einer Pressemeldung wird das deutsche Rollenspiel Elex später erschienen als bisher geplant. Derweil wurde für Spellforce 3 ein erster Release-Termin bekannt gegeben. Auch einige Neuankündigungen gab es.

Von David Gillengerten |

Elex wird laut einer Pressemeldung von THQ Nordic wohl doch später erscheinen als bisher gedacht.

Zum Thema Elex ab 49,99 € bei Amazon.de Elex verschiebt sich: Das neue Werk von Piranha Bytes sollte nach GameStar-Informationen eigentlich im Frühsommer 2017 erscheinen. Ein Termin im Mai oder Juni wurde angedacht. Nun hat Entwickler THQ Nordic das Release-Datum aber offensichtlich verschoben: Laut einer Pressemeldung des Publishers zur Messe PAX East kommt das Spiel erst im dritten Quartal 2017 (Juli bis September).

Gleichzeitig nennt das Unternehmen auch einen möglichen Veröffentlichungs-Termin für Spellforce 3. Bisher war nur wenig über den Titel mit Rollenspiel- und Echtzeit-Strategie-Anleihen bekannt. Laut der Pressemeldung soll das Werk ebenfalls im dritten Quartal 2017 erscheinen.

Mit an Bord sind außerdem zwei neue Titel: Das ehemalige Wii-Spiel de Blob wird nun auch auf dem PC veröffentlicht und das 2D-Shoot'em Up Sine Mora wird in einer »Extended Version« ebenfalls für PC und die Konsolen veröffentlicht.