Enderal bei den Game Awards 2016 :

Dass eine prestigeträchtige Preisverleihung eine ganze Kategorie einfach mal vergessen haben soll, ist schon peinlich genug. Man stelle sich vor, den Oscars fiele erst hinterher auf, dass sie gar keine beste Nebendarstellerin gekürt haben!

Aber dass die Game Awards 2016 ausgerechnet die Auszeichnung für die beste Fankreation nach eigener Angabe schlicht vergessen haben, das tut doppelt weh. Denn es beweist einen schockierenden Mangel an Respekt gegenüber der Community.

Was eine Ehre hätte sein sollen, wird so für die Nominierten zum Schlag ins Gesicht. Da hat man die Chance, auf einer der größten Videospiel-Preisverleihungen für seine Mühen belohnt zu werden, erwartet gespannt die Verleihung, bleibt sicher sogar extra wach, um sie live zu schauen - und dann wird die Fankreations-Kategorie mit keinem Wort erwähnt.

Im Lauf der Veranstaltung werden abwechselnd große Spiele wie Overwatch mit Preisen bedacht und neue Videos aus Blockbustern wie Mass Effect: Andromeda gezeigt. Aber die Favoriten für die beste Fankreation, die Entwickler der großartigen Skyrim-Mod Enderal, sind nach Verkündigung aller Gewinner am Ende verwirrt und enttäuscht:

Auf Facebook taten die Enderal-Macher ihre Verwirrung kund.

Erst später gibt Geoff Keighley, Organisator und Gesicht der Game Awards, gegenüber Kotaku bekannt: »Wir wollten im Lauf der Pre-Show und Hauptshow alle Gewinner abdecken, aber haben unbeabsichtigterweise versäumt, Enderal fürs Gewinnen der besten Fankreation zu gratulieren.« Ein verdienter Sieg für Enderal!

Warum es so genial ist: Enderal im Test

Aber mit einem bitteren Nachgeschmack, das Team hat bis heute noch keine offizielle Stellungnahme der Award-Show erhalten. Und selbst Keighleys Klarstellung lief nur über Kotaku auf Anfrage eines mit ihm befreundeten Journalisten, statt dass er den Fehler auf seinen eigenen Kanälen von selbst eingestand. Wie mir Enderal-Autor Nicolas Lietzsau verriet, weiß er aktuell nicht einmal, ob sie ihre Trophäe überhaupt erhalten werden.

Das sendet für mich eine klare und bedauernswerte Botschaft: Bei den Game Awards feiert die Industrie sich selbst - und die Fans nur dann, wenn irgendwo noch Zeit ist. Und jemand daran denkt.

Der Autor

Maurice Weber hat keine Scham, in einem Artikel mehr Respekt für Modder zu fordern, obwohl er selbst einer ist. Er bastelt in seiner Freizeit an der Edain-Mod für Schlacht um Mittelerde 2 - und bildet sich keineswegs ein, dafür je einen Games Award zu gewinnen, aber wie Enderal von den Veranstaltern behandelt wurde, stieß ihm doch sauer auf.