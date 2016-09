Heute ab 19 Uhr auf GameStar Twitch: Nach der Arbeit einfach entspannt neue Spiele zocken - im Fire-Abend. Heute mit den Entwicklern von Endless Space 2. Danach zeigen wir noch den neuen Irrsinn Clustertruck und gehen mit Subnautica baden.

Von Christian Fritz Schneider |

Wir haben heute die Entwickler von Endless Space 2 im Live-Stream beim Fire-Abend auf GameStar Twitch. Ab 19 Uhr werden wir zusammen das Weltraumspiel ausprobieren, das am 6. Oktober auch in den Early Access geht. Danach folgen noch Clustertruck und Subnautica.

Wer in einer Spiele-Redaktion arbeitet, zockt doch eh den ganzen Tag. Schön wär's! Tatsächlich bleibt im normalen Arbeitstag für viele Redakteure kaum Zeit zum Spielen, selbst wenn jeden Tag neue Test-, Vorschau-, und Vollversionen eintrudeln.

Ein paar dieser Spiele möchten wir ab jetzt regelmäßig zusammen mit unseren Lesern live ausprobieren, im GameStar LIVE: Fire-Abend auf Twitch. Jeden Mittwoch und Freitag ab 19 Uhr - voraussichtlich für drei Stunden.

Und wie der Name der Sendung schon sagt, der Fire-Abend ist kein »offizielles« GameStar-Programm. Wir wollen hier in unserem Feierabend keine Tests machen, sondern entspannt neue oder anderweitig interessante Spiele ausprobieren. Wer gerne dabei sein will, ist herzlich willkommen.

Heute im Fire-Abend

Endless Space 2 - Das 4X-Weltraumspiel geht am 6.10. in den Early Access auf Steam doch die Entwickler zeigen uns schon heute ihr sehr stylisches Weltraum-Strategiespiel. Und natürlich werden die Fragen der Zuschauer beantwortet.

Clustertruck - Die Idee dieses Spiels klingt etwas albern, aber die Umsetzung macht richtig Spaß. Wir springen von einem fahrenden Truck auf den nächsten. Klingt easy? Wäre es vielleicht auch, wenn auf der Straße nicht totales Chaos herrschen würde.

Subnautica - Franz zeigt heute Subnautica und einige der Neuerungen der letzten Monate. Es geht also auf einer fremden Welt unter die Wasseroberfläche eines Ozeans voller Geheimnisse.

Wie geht es mit dem Fire-Abend weiter?

Der Fire-Abend ist eine Idee von GameStar-Redakteur Christian Fritz Schneider und Ex-GameStar-Mitarbeiter Franz Philipp Dubberke. Wir übernehmen vorerst auch die Moderation. Freuen uns aber sehr darauf demnächst vielleicht mehr Kollegen für das Programm zu begeistern. Vorher müssen wir allerdings noch ein paar Kinderkrankheiten bei der Technik ausmerzen und mit der Plattform warm werden.

Es soll auch nicht beim Anspielen bleiben. Wir haben bereits mit einigen Entwicklern Kontakt aufgenommen und werden regelmäßig Spiele-Entwickler in die Sendung einladen und uns deren neue Games zeigen lassen. Oder wir spielen mit ihnen zusammen bereits bekannte Spiele und gehen dabei auf die Fragen unserer Zuschauer ein.

Natürlich sind auch Multipalyer-Spiele mit unserer Community geplant.

Das wird ein Chaos!

Wir freuen uns auf Feedback, wollen aber an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass der Fire-Abend ein »Work-in-Progress«-Projekt von uns für Sie ist. Es wird also etwas chaotisch werden, da wir auch noch Erfahrungen mit der Plattform sammeln müssen und aus unseren Privatwohnungen streamen.

Wenn also nicht gleich alles so läuft, wie erwartet: Haben Sie bitte etwas Geduld mit uns.