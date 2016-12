Enlisted setzt auf realistische Infanterie-Gefechte im zweiten Weltrieg und ein ungewöhnliches Finanzierungsmodell - nun wurde der erste Meilenstein von 250.000 Dollar überschritten.

Enlisted ist ein Multiplayer-Shooter vom Publisher Gaijin (War Thunder) und dem Entwickler Darkflow mit Fokus auf gewaltigen Infanterie-Gefechte mit 100 bis 150 Spielern im Zweiten Weltkrieg. Etwas ungewöhnlich ist allerdings das Finanzierungsmodell - eine Mischung aus Kickstarter und Early Access. Hier wurde nun der erste Meilenstein von 250.000 Dollar überschritten.

Laut unserer Umfrage freuen sich die Spieler, sind aber auch skeptisch. Immerhin kann man auf der Website bereits Inhalte erwerben und erhalten je nach Betrag einen früheren Zugang zu den beiden Kampagnen oder speziellen Waffen. Obwohl Enlisted ein reiner Multiplayer-Shooter ist, setzt er auf kampagnenartige Gefechte, die sich über mehrere Phasen strecken und verschiedene Ziele bieten. Enlisted soll sich so wirklich nach Krieg und nicht nur nach einer Kampf-Arena anfühlen.

Feedback-Pause

Die ersten beiden historischen Kampagnen zur Landung in der Normandie und den Gräben von Moskau, ergänzt nun eine dritte, die in Tunesien spielt. Kommende Ziele über die die Spieler abstimmen können, sind eine weitere Kampagne bei 500.000 Dollar, neue Gameplay-Features oder sogar eine Konsolenversion bei einer Million.

Vorher will der Entwickler aber das Feedback der Spieler einholen, weshalb der Verkauf von Backer-Paketen bis zum 15. Januar 2017 pausiert wird. Wer in Enlisted investieren will, sollte außerdem bedenken, dass man im Falle einer Nicht-Veröffentlichung den Betrag nur als Guthaben auf dem eigenen Gajin-Account zugeschrieben bekommen. Release und Closed Betas sind für 2017 geplant.