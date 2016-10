Escape from Tarkov erhält in der laufenden Alpha ein Grafikupdate. Das Update soll die Performance nicht negativ beeinflussen.

Per Facebook-Post meldet sich der Projektleiter Nikita Buyanov von Escape from Tarkov bei der Community und beschreibt neben dem kommenden Grafikupdate auch die Zukunftspläne des Studios Battlestate Games für den Survival-Shooter.

Im Anhang des Posts befanden sich sechs neue Screenshots aus Escape from Tarkov, die die neue, bessere Qualität der Grafik zeigen sollen.

Laut Nikita befindet sich die Entwicklung auf Hochtouren. Das Team wurde auf 70 Mitarbeiter aufgestockt, um die Arbeiten besser koordinieren und bewältigen zu können. Zu diesem Zweck wurde die Spielentwicklung in verschiedene Phasen und Module eingeteilt. Dazu gehören ein Onlinetest der Server und ein Performance-Optimierer.

Um zu verdeutlichen was sich hinter dem Grafikupdate verbirgt haben die Entwickler alle Änderungen in einer Liste zusammengefasst.

Das Update soll bereits mit dem nächsten Alpha-Patch ins Spiel implementiert werden. Wann dieser genau erscheint, ist jedoch unbekannt.

Neben dem beeindruckenden Update der Grafik, das in unbekannter Zeit eingefügt wird, erwartet die Spieler der Closed Alpha von Escape from Tarkov laut Entwickler noch einiges mehr.

Die Angst, dass das Grafikupdate die Performance verschlechtern würde, ist laut den Entwicklern unbegründet. Neben den Verbesserungen an der Optik, konzentrierten sie sich zusätzlich auch auf die Optimierung des Spiels um Einbußen bei der Frame-Rate zu vermeiden.

Weitere Inhalte der nächsten Updates sind z.B. ein Stresstest für jegliche Onlinedienste des Spiels, ein Testmodul für Quests und Skill-Systeme und neue Waffen und Animationen.

Die Entwickler versprechen zudem noch viele weitere Inhalte, die sie aber aktuell nicht näher behandeln wollen.

