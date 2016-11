Die Free2Play-Umstellung von Eve Online zahlt sich aus. Am 20. November loggten sich fast 51.000 Accounts gleichzeitig ein. Das letzte Mal war das Anfang 2014 der Fall. Und nicht nur das: Auch die Spieler sind zufrieden mit der Umstellung.

Von Mathias Dietrich |

Dank der Umstellung auf ein Free2Play-System loggten sich so viele Spieler wie seit zwei Jahren nicht mehr in Eve Online gleichzeitig ein.

Seit dem Umstieg auf ein Free2Play-System sind die Spielerzahlen von Eve Online wieder gewachsen. Am 20. November loggten sich zum ersten Mal seit über 2 Jahren 51.000 Accounts gleichzeitig ein.

51.000 gleichzeitig eingeloggte Spieler ist kein Rekord für Eve Online. Es ist aber der höchste Stand zeitgleich eingeloggter Accounts seit Anfang 2014. CCPs MMO hatte nach neuen Updates schon immer einen Spieleranstieg. Am 15. November wurde der Titel aber Free2Play und dürfte damit noch mehr Neugierige angelockt haben.

Für CCP ist es jetzt natürlich wichtig die Spieler auch zu halten. Das will der isländische Entwickler vor allem mit der überarbeiteten New-Player-Experience (kurz: NPE) erreichen. Ein Teil dieser neuen NPE ist die Inception-Kampagne, die alle Accounts, die seit dem F2P-Umstieg angelegt wurden, spielen können.

Eve-Veteranen sind zufrieden

Laut Andie Nordgren von CCP sind auch die Veteranen des Spiels zufrieden. Und das entgegen der Annahme von CCP selbst: Die rechneten nämlich mit negativem Feedback.

Zudem nehmen sehr viele Corporations, die Gilden von Eve Online, auch Free2Play-Spieler auf. Darunter unter anderem Pandemic Horde, die an sich keinerlei Beschränkungen oder Voraussetzungen bei der Aufnahme stellen, und auch Eve University, die sich darauf konzentrieren neuen Spielern das Spiel zu erklären. Erstere waren übrigens auch im so genannten World War Bee aktiv und kämpften da gegen die zu »The Imperium« umbenannte »Clusterfuck Coalition«. Letztere akzeptieren in ihrer Karmafleet übrigens auch Anmeldungen von F2P-Nutzern.

Viele Spieler sind sich dennoch unsicher über die Einschränkungen der kostenlosen Alpha-Klone. Wie man sich mit einem neuen Account zurechtfindet und inwiefern die Einschränkungen den Spielspaß stören, klären wir in unserem Free2Play-Guide zu Eve Online.

